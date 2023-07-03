Джибриль Сиссе вошёл в тренерский штаб «Осера»

Легенда французского «Осера» Джибриль Сиссе вернулся в бургундский клуб в качестве помощника тренера, сообщает клубная пресс-служба.
Бывший нападающий «Ливерпуля», «Марселя», «Сандерленда», «Лацио», «Кубани» и целого ряда других клубов из разных стран и с разных континентов присоединился к команде тренера Кристофа Пелиссье, который готовит «Осер» к сезону в Лиге 2. 41-летний Сиссе будет отвечать за подготовку нападающих.
Сиссе находился в структуре «Осера» на протяжении восьми лет в период с 1996 по 2004 год. Здесь состоялся его профессиональный дебют, а в 2003 году он помог бургундцам выиграть Кубок Франции.
Всего за «Осер» Сиссе провёл более 150 матчей и забил 90 голов во всех турнирах. Он является вторым бомбардиром в истории клуба после Анджея Шармаха (94 гола).
- 3 июля 2023
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