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Алексия Путельяс прибыла в расположение сборной с розовыми волосами

Алексия Путельяс прибыла в расположение сборной с розовыми волосами
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Лучшая футболистка мира Алексия Путельяс прибыла в расположение сборной Испании с розовыми волосами. Она удивила своим внешним видом команду и болельщиков.

Сейчас сборная Испании готовится к чемпионату мира — 2023, который состоится в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. В одной группе с испанками оказались Коста-Рика, Замбия и Япония.

В феврале 2023 года Путельяс опередила в голосовании за лучшую футболистку — 2022 англичанку из «Арсенала» Бет Мид и американку из «Сан-Диего Вэйв» Алекс Морган. Ранее Алексия выигрывала аналогичную награду за 2021 год, а также дважды брала «Золотой мяч» (в 2021 и 2022 годах).

Путельяс получила тяжёлую травму в июле прошлого года, повредив крестообразные связки накануне женского Евро-2022.

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