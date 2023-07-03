Осимхен — о скудетто с «Наполи»: это престижный трофей. Теперь я зависим от побед

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен поделился эмоциями от чемпионства с «партенопейцами» в сезоне-2022/2023.

«Я выиграл один из самых престижных трофеев в мировом футболе. Скудетто для меня – большое событие. Я очень горжусь завоеванием подобного титула, для меня это огромное достижение. Теперь я зависим от трофеев. Не могу дождаться начала нового сезона.

Я никогда не видел такого влюблённого в футбол города, как Неаполь. Куда бы я ни пошёл, меня все узнают и уважают. Наши фанаты боготворят меня, надевая копию моей маски. Для меня нет лучшего места, чем этот город. Я полностью счастлив в Неаполе», – приводит слова Осимхена Soccernet.

В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Ранее сообщалось о готовности «Челси» заплатить за нигерийского форварда более € 100 млн.