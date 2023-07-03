Нигерийский форвард Джош Майя покинул «Бордо»

24-летний нигерийский нападающий Джош Майя покинул «Бордо» в статусе свободного агента. Контракт игрока действовал до 30 июня.
«Бордо» благодарит Джоша Майя за время, проведённое в клубе, и желает ему всего наилучшего в дальнейшей профессиональной карьере. По истечении контракта 30 июня 2023 года Джош Майя покидает клуб после четырёх с половиной сезонов. Мы хотели бы поблагодарить его за всё, что он дал клубу», — сообщает пресс-служба жирондинцев.
Прибыв в «Бордо» зимой 2019 года из «Сандерленда», Майя не всегда был основным игроком команды. Тем не менее прошлый сезон в Лиге 2 оказался достаточно плодотворным для игрока, который забил 16 голов и сделал шесть результативных передач в 37 играх второго дивизиона. Этого оказалось недостаточно, чтобы помочь «Бордо» вернуться в Лигу 1 – с 69 очками жирондинцы финишировали на третьем месте таблицы.
- 3 июля 2023
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