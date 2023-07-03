Puma провела необычную презентацию новой формы «Марселя»

Производитель экипировки для марсельского «Олимпика» компания Puma организовала необычное представление нового дизайна выездной и домашней формы команды. Воспитанники одной из футбольных школ Марселя сыграли в футбол на специальной площадке со скретч-покрытием, которое стиралось во время игры, обнажая рисунок.

После нескольких минут матча вместо оригинального покрытия поля можно было увидеть коллаж, представляющий новый дизайн формы. В клубных футболках на рисунке изображены боги моря и земли.

Фото: ФК «Марсель»

Фото: ФК «Марсель»

Фото: ФК Марсель

«История пишется у вас под ногами», – таким слоганом прокомментировали публикации о мероприятии в соцсетях маркетологи фирмы.

Отметим, что домашняя футболка «Марселя» выполнена в белом цвете с голубым кантом на рукавах и воротнике. Что касается выездной формы, то её основа тёмно-синяя с белыми полосами, пересекающими футболку, что должно символизировать волны Средиземного моря.