Ловчев раскритиковал селекцию «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев резко высказался о селекции красно-белых, а также дал оценку потенциальному трансферу в московский клуб вингера Тео Бонгонда из «Кадиса».

«Говорят о парне из «Кадиса» — Тео Бонгонда, который будет стоить € 10 млн. Как я понимаю, его планируют купить на позицию правого полузащитника, на место Виктора Мозеса. У нигерийца то травма, то разговор про уход — поиск замены логичен.

Пишут про то, что это кандидатура наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля, и тут у меня снова вопрос по фигуре спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта. Он всё время молчит. Такая манера поведения была бы оправданна, если бы игроков он привозил хороших, но этого не скажешь. Непонятно, чем он вообще занимается», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Ранее известный российский футболист Андрей Канчельскис сравнил трансферную политику «Зенита» и «Спартака».