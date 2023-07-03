Ловчев раскритиковал селекцию «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев резко высказался о селекции красно-белых, а также дал оценку потенциальному трансферу в московский клуб вингера Тео Бонгонда из «Кадиса».
«Говорят о парне из «Кадиса» — Тео Бонгонда, который будет стоить € 10 млн. Как я понимаю, его планируют купить на позицию правого полузащитника, на место Виктора Мозеса. У нигерийца то травма, то разговор про уход — поиск замены логичен.
Пишут про то, что это кандидатура наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля, и тут у меня снова вопрос по фигуре спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта. Он всё время молчит. Такая манера поведения была бы оправданна, если бы игроков он привозил хороших, но этого не скажешь. Непонятно, чем он вообще занимается», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
Ранее известный российский футболист Андрей Канчельскис сравнил трансферную политику «Зенита» и «Спартака».
- 3 июля 2023
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