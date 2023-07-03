Стивен Джеррард назначен главным тренером «Аль-Иттифака»

Бывший тренер «Рейнджерс» и «Астон Виллы» Стивен Джеррард официально возглавил саудовский клуб «Аль-Иттифак», сообщает Saudi Sky Sport.

Ранее сообщалось, что Джеррард планировал отклонить предложение из Саудовской Аравии, но руководство «Аль-Иттифака» нашло убедительные аргументы для Стивена, и переговоры на прошлой неделе в итоге увенчались успехом.

Тренерскую карьеру бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» начал в 2017 году в молодёжной системе мерсисайдского клуба. В 2019 году английский специалист возглавил «Рейнджерс», а через три года пришёл в «Астон Виллу», в которой проработал менее года — в октябре 2022-го Джеррард был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.