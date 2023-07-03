Блан — о трансфере Тюрама: как болельщик «Интера» я рад, что Маркус выбрал «нерадзурри»

Главный тренер «Лиона», бывший игрок сборной Франции Лоран Блан прокомментировал трансфер Маркуса Тюрама в «Интер», за который сам Лоран выступал с 1999 по 2001 год.

«Как бывший болельщик «Интера» я очень рад, что Маркус Тюрам выбрал «нерадзурри». Да, я думаю, что теперь он готов. Если бы вы задали мне этот вопрос два года назад, когда «Интер» уже пытался подписать его, я бы ответил по-другому, потому что ему нужно было набраться опыта.

Он поступил правильно, поехав сначала в Германию, где он окончательно сформировался как игрок и где забил много голов. Теперь он может сделать счастливыми болельщиков «Интера», став частью команды, состоящей из отличных игроков, команды, которая играла в финале Лиги чемпионов. Делая выбор, он, безусловно, руководствовался желанием стать лидером в своём новом клубе, и его отец наверняка советовал ему, поскольку он хорошо знает Серию А. Это конкурентоспособный чемпионат, и тот факт, что Маркус пришёл из другого зарубежного турнира, поможет ему адаптироваться. Я знаю, что он мог уйти в «Милан», но в конце концов выбрал «Интер», – сказал Блан в интервью Gazzetta dello Sport.