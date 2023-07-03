Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» работает над подписанием ван де Бека

«Милан» работает над подписанием ван де Бека
Аудио-версия:
Комментарии

«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщает Fichajes.

По информации источника, «россонери» готовы заплатить за нидерландского хавбека около € 20 млн, чтобы как можно оперативнее заменить одного из лидеров центра поля — Сандро Тонали, который недавно перешёл в «Ньюкасл».

Отмечается, что манкунианцы открыты к переговорам. Боссы английского клуба не так давно предлагали своего футболиста «Роме».

В сезоне-2022/2023 на счету ван де Бека десять матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Ранее сообщалось о попытках «Милана» подписать вингера «Челси» Кристиана Пулишича.

Материалы по теме
«Милан» сделал предложение о покупке Пулишича за € 14 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023