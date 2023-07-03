«Милан» работает над подписанием ван де Бека

«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщает Fichajes.

По информации источника, «россонери» готовы заплатить за нидерландского хавбека около € 20 млн, чтобы как можно оперативнее заменить одного из лидеров центра поля — Сандро Тонали, который недавно перешёл в «Ньюкасл».

Отмечается, что манкунианцы открыты к переговорам. Боссы английского клуба не так давно предлагали своего футболиста «Роме».

В сезоне-2022/2023 на счету ван де Бека десять матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Ранее сообщалось о попытках «Милана» подписать вингера «Челси» Кристиана Пулишича.