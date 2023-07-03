Полузащитник Янн М’Вила покинул «Олимпиакос»

33-летний полузащитник Янн М’Вила ушёл из «Олимпиакоса» после трёх сезонов, проведённых в клубе из Афин. Греческий клуб подтвердил эту новость в своём официальном аккаунте в «Твиттере».
Французский полузащитник, хорошо известный российским болельщикам по выступлениям за казанский «Рубин», получив статус свободного агента, может отправиться в Объединённые Арабские Эмираты. По информации Foot Mercato, в услугах М’Вила заинтересованы несколько местных клубов, в том числе «Шабаб Аль-Ахли», который готов сделать игроку хорошее в финансовом смысле предложение.
М’Вила является воспитанником французского «Ренна». До перехода в «Олимпиакос» Янн защищал цвета «Сент-Этьена», куда хавбек перешёл в январе 2018 года из казанского «Рубина». В период выступлений за «Рубин» футболист сдавался в аренду «Интеру» и «Сандерленду».
В сборную Франции вызывался с 2010 по 2012 год. За национальную команду хавбек провёл 22 матча и забил один гол.
В минувшем розыгрыше чемпионата Греции М’Вила провёл 31 матч, в котором отметился одной результативной передачей.
- 3 июля 2023
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