«Челси» готов подписать полузащитника «Лиона» Шерки

«Челси» принял решение подписать этим летом полузащитника «Лиона» Райана Шерки, сообщает журналист Фрейзер Флетчер в своём «твиттере».

По информации источника, боссы лондонского клуба серьёзно настроены по отношению к 18-летнему хавбеку французской команды. В офисе «синих» готовы предпринять несколько попыток для приобретения молодого дарования. Также на карандаше у скаутов «Челси» находится ещё один атакующий хавбек — Флориан Вирц из «Байера».

В сезоне-2022/2023 на счету Шерки 39 матчей за «Лион» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось о желании «Челси» в кратчайшие сроки закрыть сделку по полузащитнику «Брайтона» Мойсесу Кайседо.