Почеттино прибыл на базу «Челси» и дал первое интервью в качестве тренера лондонцев

В понедельник, 3 июля, аргентинский тренер Маурисио Почеттино прибыл на базу «Челси» в Кобхэме. 51-летний специалист дал первое интервью в качестве нового наставника лондонцев.
Маурисио Почеттино прибыл на базу лондонского «Челси»
Фото: chelseafc.com
«Для меня большая честь оказаться в футбольном клубе «Челси». Безусловно, это один из величайших клубов в мире. Надеюсь, наши фанаты воодушевлены, что мы пришли, чтобы снова поставить команду на путь побед. Мы хотим снова принести радость в этот великий клуб. Это можно сделать только путём упорного труда.
У «Челси» потрясающий состав. Мы требуем от игроков приверженности к делу и будем приглашать в наш клуб исключительно таких исполнителей. Мы хотим вместе с фанатами найти ключ к успеху. Нам нужны только лидеры в команде, а не отстающие.
В жизни случается всё: и взлёты, и падения. Но в «Челси» нельзя допускать подобного. Мы должны быть уверены, что сделаем всё, чтобы клуб снова вернулся на вершину, потому что история этого клуба — быть на вершине», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.
29 мая 2023 года «Челси» объявил о том, что Почеттино станет новым главным тренером команды. Стороны подписали контракт сроком на три сезона.
- 3 июля 2023
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