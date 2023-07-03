Названо условие автоматического продления контракта Дзюбы с «Локомотивом»

Опция продления контракта нападающего Артёма Дзюбы с «Локомотивом» активируется в том случае, если 34-летний футболист в сезоне-2023/2024 совершит как минимум 12 голевых действий, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, под голевыми действиями, помимо забитых мячей, также будут считаться результативные передачи.
Дзюба перешёл в «Локомотив» зимой этого года. Во второй половине сезона-2022/2023 на счету нападающего 13 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами.
В конце сезона «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до конца июня 2024 года с опцией продолжения сотрудничества ещё на один год. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.
- 3 июля 2023
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