Игрок «Спартака» Томаш Тавареш успешно перенёс операцию

Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш успешно перенёс операцию на коленном суставе.

«Томаш Тавареш успешно прооперирован. Он передаёт всем привет и благодарность за слова поддержки. Скорейшего выздоровления, Томаш!» – сообщает пресс-служба «Спартака».

Напомним, Тавареш получил тяжёлую травму в середине июня. Он разорвал крестообразную связку колена в расположении молодёжной сборной Португалии, из-за чего пропустил чемпионат Европы. Португалец выбыл как минимум на полгода и вряд ли вернётся в состав «Спартака» до весенней части Российской Премьер-Лиги.

21-летний Тавареш стал игроком «Спартака» в январе 2023 года, перейдя из «Бенфики». Защитник уже рвал крестообразные связки: это произошло в мае 2022 года.