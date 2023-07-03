Игрок «Спартака» Томаш Тавареш успешно перенёс операцию
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Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш успешно перенёс операцию на коленном суставе.
«Томаш Тавареш успешно прооперирован. Он передаёт всем привет и благодарность за слова поддержки. Скорейшего выздоровления, Томаш!» – сообщает пресс-служба «Спартака».
Напомним, Тавареш получил тяжёлую травму в середине июня. Он разорвал крестообразную связку колена в расположении молодёжной сборной Португалии, из-за чего пропустил чемпионат Европы. Португалец выбыл как минимум на полгода и вряд ли вернётся в состав «Спартака» до весенней части Российской Премьер-Лиги.
21-летний Тавареш стал игроком «Спартака» в январе 2023 года, перейдя из «Бенфики». Защитник уже рвал крестообразные связки: это произошло в мае 2022 года.
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