«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Амрабатом

«Манчестер Юнайтед» приблизился к подписанию полузащитника сборной Марокко и «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает Football Italia.
По информации источника, представители «красных дьяволов» согласовали условия контракта с агентами футболиста. Идею с трансфером Амрабата предложил лично главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг. «Фиалки» хотят выручить с продажи марокканца не менее € 30 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt – € 30 млн.
Ранее сообщалось о желании Амрабата перебраться в «Атлетико».
- 3 июля 2023
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