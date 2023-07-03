«ПСЖ» вступил в борьбу за подписание хавбека «Сельты» Вейги

«ПСЖ» намерен побороться с другими грандами европейского футбола за полузащитника «Сельты» Габриэля Вейгу, сообщает The Guardian.
По информации источника, руководство парижан составит конкуренцию «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и «Челси». Отмечается, что в контракте молодого футболиста есть пункт о сумме отступных в размере € 40 млн.
Вейга оформляет дубль в матче 38-го тура Ла Лиги с «Барселоной»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В сезоне-2022/2023 на счету Вейги 39 матчей за «Сельту» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
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