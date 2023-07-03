Корнеев: переход в «Верону» для Миранчука — это шаг назад
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев отреагировал на слухи о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Верону».
«Верона» — это шаг назад, думаю. Уходить постоянно в какие‑то аренды не очень хорошо для игрока. Если такая история происходит — надо ставить вопрос жёстко: «Если вы на меня не рассчитываете, то продавайте», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».
Напомним, сезон-2022/2023 Миранчук провёл в аренде в «Торино». На счету российского хавбека 31 матч за туринцев во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. Контракт российского полузащитника с «Аталантой» рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
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