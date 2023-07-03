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Защитник «Локо» Митай: воспользовался шансом сменить номер, отдав 12-й нашим болельщикам

Защитник «Локо» Митай: воспользовался шансом сменить номер, отдав 12-й нашим болельщикам
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Защитник «Локомотива» Марио Митай заявил о смене игрового номера. В новом сезоне албанец будет выступать под 21-м номером.

«Я просто хотел сказать нашим фанатам, что вторая часть минувшего сезона была для нас невероятной. Они поддерживали нас от всего сердца. Во многом именно поэтому я воспользовался шансом изменить свой игровой номер, чтобы вернуть болельщикам 12-й», — сказал Митай в видео на YouTube-канале железнодорожников.

Митай перешёл в «Локомотив» из АЕКа в августе 2022 года. В сезоне-2022/2023 на счету защитника 18 матчей во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2027 года.

Ранее свой игровой номер сменил ещё один футболист «Локомотива» — Сергей Пиняев.

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