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Спортдир «Бешикташа»: ситуация по Кузяеву станет понятной на этой неделе

Спортдир «Бешикташа»: ситуация по Кузяеву станет понятной на этой неделе
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Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи, комментируя трансферную кампанию клуба, рассказал о ходе переговоров с представителями российского полузащитника Далера Кузяева. По словам функционера, «Бешикташ» добился прогресса в согласовании условий будущего контракта с игроком, чей контракт с «Зенитом» истёк. Такая же ситуация и по трансферу Даниэля Амарти, покинувшего «Лестер» в статусе свободного агента.

«Ситуация по обоим игрокам станет понятной на этой неделе. Мы близки к закрытию сделок», – приводит слова Казанчи Haberglobal.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ», заинтересованный в подписании Кузяева, хочет увеличить годовую зарплату футболиста вместо выплаты денег, предложенных футболисту в качестве подъёмных.

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