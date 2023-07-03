Спортдир «Бешикташа»: ситуация по Кузяеву станет понятной на этой неделе

Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи, комментируя трансферную кампанию клуба, рассказал о ходе переговоров с представителями российского полузащитника Далера Кузяева. По словам функционера, «Бешикташ» добился прогресса в согласовании условий будущего контракта с игроком, чей контракт с «Зенитом» истёк. Такая же ситуация и по трансферу Даниэля Амарти, покинувшего «Лестер» в статусе свободного агента.

«Ситуация по обоим игрокам станет понятной на этой неделе. Мы близки к закрытию сделок», – приводит слова Казанчи Haberglobal.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ», заинтересованный в подписании Кузяева, хочет увеличить годовую зарплату футболиста вместо выплаты денег, предложенных футболисту в качестве подъёмных.