В «Бешикташе» подтвердили интерес к полузащитнику ЦСКА Бактиёру Зайнутдинову

Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи, комментируя ход трансферной кампании, подтвердил желание клуба подписать контракт с полузащитником московского ЦСКА Бактиёром Зайнутдиновым. По словам функционера, казахстанский хавбек заинтересовал «орлов», поскольку не будет считаться легионером в чемпионате Турции.
«Есть футболисты, которых мы изучили из-за правила «синего паспорта». Мы заинтересованы в трансфере Бактиёра Зайнутдинова, который играет в ЦСКА», – приводит слова Казанчи Haberglobal.
Напомним, Федерация футбола Турции с нового сезона наделила футболистов тюркской национальности тем же статусом, что имеют местные игроки. То есть на них не распространяются ограничения, как на других легионеров Суперлиги.
Напомним, Бактиёр Зайнутдинов провёл в этом сезоне 21 матч в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две голевые передачи. Также футболист стал обладателем Кубка России (2023). В финале московский ЦСКА обыграл «Краснодар». Основное время закончилось со счётом 1:1. Армейцы победили в серии пенальти (6:5).
- 3 июля 2023
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