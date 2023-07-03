В «Бешикташе» подтвердили интерес к полузащитнику ЦСКА Бактиёру Зайнутдинову

Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи, комментируя ход трансферной кампании, подтвердил желание клуба подписать контракт с полузащитником московского ЦСКА Бактиёром Зайнутдиновым. По словам функционера, казахстанский хавбек заинтересовал «орлов», поскольку не будет считаться легионером в чемпионате Турции.

«Есть футболисты, которых мы изучили из-за правила «синего паспорта». Мы заинтересованы в трансфере Бактиёра Зайнутдинова, который играет в ЦСКА», – приводит слова Казанчи Haberglobal.

Напомним, Федерация футбола Турции с нового сезона наделила футболистов тюркской национальности тем же статусом, что имеют местные игроки. То есть на них не распространяются ограничения, как на других легионеров Суперлиги.

Напомним, Бактиёр Зайнутдинов провёл в этом сезоне 21 матч в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две голевые передачи. Также футболист стал обладателем Кубка России (2023). В финале московский ЦСКА обыграл «Краснодар». Основное время закончилось со счётом 1:1. Армейцы победили в серии пенальти (6:5).