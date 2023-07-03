Сёмин: «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уровне легионеров «Зенита».
«Да, в «Зените» сейчас действительно много бразильцев, но это объяснимо — именно они в большей степени приносят клубу результат. Петербуржцы берут талантливых и перспективных игроков, которые растут вместе с командой. Пока клубу и тренеру удаётся удачно управлять ситуацией с легионерами, поэтому в этом нет ничего плохого. «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором. Что касается бразильцев, то мы видим, как хорошо они адаптируются в России», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Напомним, сине-бело-голубые неизменно завоёвывают чемпионский титул РПЛ на протяжении последних пяти лет. В прошлом сезоне команда Семака смогла забить 74 гола в 30 матчах. 43 мяча (58%) из них были забиты бразильскими легионерами.
Ранее известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис сравнил работу селекционного отдела «Зенита» и «Спартака».
- 4 июля 2023
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:29
-
00:15
-
00:15
-
00:03
-
00:03
- 3 июля 2023
-
23:51
-
23:46
-
23:44
-
23:30
-
23:26
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:44
-
22:35
-
22:16
-
22:11
-
22:02
-
21:47
-
21:42
-
21:32
-
21:22
-
21:16
-
21:05
-
21:05
-
20:54
-
20:45
-
20:27
-
20:26
-
20:15
-
20:02
-
19:55