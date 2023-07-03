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Сёмин: «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором

Сёмин: «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уровне легионеров «Зенита».

«Да, в «Зените» сейчас действительно много бразильцев, но это объяснимо — именно они в большей степени приносят клубу результат. Петербуржцы берут талантливых и перспективных игроков, которые растут вместе с командой. Пока клубу и тренеру удаётся удачно управлять ситуацией с легионерами, поэтому в этом нет ничего плохого. «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором. Что касается бразильцев, то мы видим, как хорошо они адаптируются в России», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, сине-бело-голубые неизменно завоёвывают чемпионский титул РПЛ на протяжении последних пяти лет. В прошлом сезоне команда Семака смогла забить 74 гола в 30 матчах. 43 мяча (58%) из них были забиты бразильскими легионерами.

Ранее известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис сравнил работу селекционного отдела «Зенита» и «Спартака».

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