Жота перешёл в «Аль-Иттихад», за который выступают Бензема и Канте

Португальский нападающий Жота перешёл в «Аль-Иттихад» из «Селтика». Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.

По информации источника, сумма трансфера составит € 30 млн. Контракт футболиста с саудовской командой будет рассчитан до конца июня 2026 года.

В сезоне-2022/2023 на счету Жоты 43 матча за «Селтик» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 12 результативными передачами. Контракт игрока с шотландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Напомним, этим летом в «Аль-Иттифак» перешли такие французские футболисты, как Карим Бензема и Н'Голо Канте. Ранее сообщалось о переходе хавбека «Интера» Марсело Брозовича в ещё один саудовский клуб.