Соболев: если бы я сыграл за «Бей Беги», меня бы потом хейтили
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Нападающий московского «Спартака» и сооснователь медиаклуба «Бей Беги» Александр Соболев объяснил, почему не выходил на поле в третьем сезоне Медийной футбольной лиги.
«Изначально была небольшая договорённость со «Спартаком», мы спросили — нам подтвердили, что можно будет сыграть. Но потом в целях нашей безопасности сами понимали, что, конечно, не стоит играть. Если бы мы играли — Промес, Селихов, Джикия и я, то нас бы потом хейтили, что мы играем», — приводит слова Соболева телеграм-канал «НЕКЛАСИКО».
Напомним, в воскресенье, 1 июля, «Бей Беги» уступил «Амкалу» со счётом 0:1 в матче за бронзу третьего сезона МФЛ. Таким образом, команда Соболева не сможет сыграть в следующем сезоне Кубка России.
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