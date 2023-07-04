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Андрес Иньеста оценил работу Хави на посту главного тренера «Барселоны»

Андрес Иньеста оценил работу Хави на посту главного тренера «Барселоны»
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Испанский полузащитник Андрес Иньеста рассказал, что думает о работе главного тренера «Барселоны» Хави.

«Думаю, с самого прихода Хави в «Барселоне» прослеживается очень позитивная тенденция. Надеюсь, клуб продолжит делать уверенные шаги вперёд, и я верю, что новые игроки, которые пополнят состав «Барселоны», покажут себя и помогут в развитии», – приводит слова Иньесты DAZN.

43-летний Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала чемпионом Испании впервые с 2019 года. Также «Барселона» в январе выиграла Суперкубок страны. Ранее сообщалось, что стороны работают над продлением соглашения, которое истекает по завершении сезона-2023/2024.

39-летний Иньеста летом покинул «Виссел Кобе», за который выступал с лета 2018 года. О завершении карьеры испанский футболист не объявлял.

Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне:

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