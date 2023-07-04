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Тренер ЦСКА Фоменко рассказал о спорах с Сергеем Галицким

Тренер ЦСКА Фоменко рассказал о спорах с Сергеем Галицким
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Ассистент главного тренера ЦСКА Олег Фоменко, который ранее работал в «Краснодаре», рассказал о работе с владельцем команды Сергеем Галицким.

«Галицкий считает, что футболист должен пройти все стадии. Я полагал, что футболист, если соответствует уровню основы, должен привлекаться, несмотря на то, в какой команде играет.

Мы с Галицким это обсуждали. Но есть стратегия академии, с ней не поспоришь. С Сергеем Николаевичем спорить бесполезно. Без шансов. Он тебя задавит кучей аргументов», — приводит слова Фоменко Sport24.

«Краснодар» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на шестом месте, набрав 48 очков. Команда добралась до Суперфинала Кубка России, где сыграла с московским ЦСКА. Подопечные Владимира Ивича уступили в серии послематчевых пенальти.

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