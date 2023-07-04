Майкл Оуэн рассказал о своих взаимоотношениях с Дэвидом Бекхэмом в «Реале»

Бывший игрок «Реала» Майкл Оуэн рассказал о взаимоотношениях с экс-полузащитником мадридской команды Дэвидом Бекхэмом.
«Мы жили рядом с Дэвидом и Викторией Бекхэм и были двумя английскими семьями за границей в одном и том же городе, но мы не особенно близко общались.
Учитывая, что и Луиза, и Виктория были довольно одиноки и обе присматривали за маленькими детьми, они время от времени виделись, пока мы тренировались. Однако на этом наша дружба заканчивалась. Но тут не было ничего неожиданного, к тому времени, когда мы вместе оказались в «Реале», между мной и Дэвидом было меньше общего, чем когда-либо.
Мне опредёленно не нравилось носить модную одежду или тусить со светской компанией. Дэвид и Виктория, с другой стороны, были настоящими суперзвёздами. Они существовали в совершенно другой стратосфере с социальной точки зрения. У меня ни разу не сложилось впечатление, что я принадлежу к группе друзей Дэвида», — написал Оуэн в автобиографии.
Бекхэм показал, как дочь бьёт по мячу:
- 4 июля 2023
-
03:43
-
03:39
-
03:25
-
03:24
-
03:11
-
03:05
-
02:59
-
02:49
-
02:44
-
02:24
-
02:07
-
01:50
-
01:43
-
01:37
-
01:36
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:29
-
00:15
-
00:15
-
00:03
-
00:03
- 3 июля 2023
-
23:51
-
23:46
-
23:44
-
23:30
-
23:26
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:44
-
22:35
-
22:16
-
22:11