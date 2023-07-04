Майкл Оуэн рассказал о своих взаимоотношениях с Дэвидом Бекхэмом в «Реале»

Бывший игрок «Реала» Майкл Оуэн рассказал о взаимоотношениях с экс-полузащитником мадридской команды Дэвидом Бекхэмом.

«Мы жили рядом с Дэвидом и Викторией Бекхэм и были двумя английскими семьями за границей в одном и том же городе, но мы не особенно близко общались.

Учитывая, что и Луиза, и Виктория были довольно одиноки и обе присматривали за маленькими детьми, они время от времени виделись, пока мы тренировались. Однако на этом наша дружба заканчивалась. Но тут не было ничего неожиданного, к тому времени, когда мы вместе оказались в «Реале», между мной и Дэвидом было меньше общего, чем когда-либо.

Мне опредёленно не нравилось носить модную одежду или тусить со светской компанией. Дэвид и Виктория, с другой стороны, были настоящими суперзвёздами. Они существовали в совершенно другой стратосфере с социальной точки зрения. У меня ни разу не сложилось впечатление, что я принадлежу к группе друзей Дэвида», — написал Оуэн в автобиографии.

Бекхэм показал, как дочь бьёт по мячу: