УЕФА оштрафовал «Рому» на € 5 млн
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Итальянская «Рома» нарушила правила финансового фэйр-плей.
Как сообщает Calciomercato, клуб не смог достичь до 30 июня прироста капитала в размере более € 28 млн. В результате УЕФА оштрафовал «Рому» на € 5 млн.
Отмечается, что команде грозили более серьёзные санкции – отстранение от еврокубков и штраф до € 50 млн.
В минувшем сезоне «Рома» расположилась на шестой строчки турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 63 очка. Команда смогла дойти до финала Лиги Европы, однако уступила в решающем матче турнира испанской «Севилье» со счётом 2:1.
Напомним, УЕФА также начал разбирательство из-за оскорблений от главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в адрес главного судьи финального матча Лиги Европы с испанской «Севильей» Энтони Тейлора.
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