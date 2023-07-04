Президент Ла Лиги рассказал, когда «Барселона» без проблем сможет регистрировать игроков

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о финансовых трудностях «Барселоны».

«Если они продолжат работать в том же духе, то смогут без проблем регистрировать игроков. Ситуация по-прежнему не оптимальна, нужно продолжать работу, но клуб движется в правильном направлении. Это очень непросто, но важно. Надеюсь, «Барселона» выберется из трудной ситуации и расплатится с долгами. Знаю, что Жоан Лапорта настроен оптимистично», – приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, по итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» завоевала чемпионство, набрав 88 очков. На втором месте финишировал «Реал» (78). Также каталонская команда выиграла Суперкубок Испании, обыграв мадридскую команду в решающем матче за трофей.