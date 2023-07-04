Форвард Бразилии впервые прокомментировал ранний вылет команды на чемпионате мира в Катаре
Поделиться
Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья, выступавший за национальную команду на чемпионате мира в Катаре, впервые рассказал о вылете из турнира. Он случился на стадии четвертьфинала от сборной Хорватии (1:1, 4:2 пен.).
«Это больно, потому что у нас был потенциал, чтобы пройти дальше и победить в турнире», — приводит слова Рафиньи Globo в «Твиттере».
26-летний Рафинья на ЧМ-2022 принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями. Для него этот турнир стал первым в составе национальной команды. Летом 2022 года Рафинья перешёл из «Лидса» в «Барселону», подписав с испанской командой контракт на пять лет.
Малком забил красивый гол на тренировке сборной Бразилии. Видеоролик:
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июля 2023
-
06:52
-
06:30
-
06:16
-
06:11
-
06:10
-
05:59
-
05:56
-
05:46
-
05:42
-
05:02
-
04:23
-
03:43
-
03:39
-
03:25
-
03:24
-
03:11
-
03:05
-
02:59
-
02:49
-
02:44
-
02:24
-
02:07
-
01:50
-
01:43
-
01:37
-
01:36
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:29
-
00:15
-
00:15
-
00:03
-
00:03
- 3 июля 2023
-
23:51
Партнерский контент