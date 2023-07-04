Форвард Бразилии впервые прокомментировал ранний вылет команды на чемпионате мира в Катаре

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья, выступавший за национальную команду на чемпионате мира в Катаре, впервые рассказал о вылете из турнира. Он случился на стадии четвертьфинала от сборной Хорватии (1:1, 4:2 пен.).

«Это больно, потому что у нас был потенциал, чтобы пройти дальше и победить в турнире», — приводит слова Рафиньи Globo в «Твиттере».

26-летний Рафинья на ЧМ-2022 принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями. Для него этот турнир стал первым в составе национальной команды. Летом 2022 года Рафинья перешёл из «Лидса» в «Барселону», подписав с испанской командой контракт на пять лет.

Малком забил красивый гол на тренировке сборной Бразилии. Видеоролик: