«Интер» отклонил первое предложение «МЮ» по трансферу Онана
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«Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение миланскому «Интеру» по трансферу голкипера Андре Онана, однако оно было отклонено, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, манкунианцы предложили за переход вратаря € 40 млн, однако итальянцев это не устроило. Отмечается, что «Интер» просит за камерунского голкипера не менее € 60 млн. Также сообщается, что стороны могут сойтись на компенсации в размере € 50 млн.
За «Интер» Андре Онана играет с лета 2022 года. К «нерадзурри» камерунец присоединился на правах свободного агента, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».
В минувшем сезоне Онана в 41 матче во всех турнирах пропустил 36 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». Его контракт с «Интером» рассчитан до 2027 года.
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