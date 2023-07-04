«Интер» отклонил первое предложение «МЮ» по трансферу Онана

«Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение миланскому «Интеру» по трансферу голкипера Андре Онана, однако оно было отклонено, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, манкунианцы предложили за переход вратаря € 40 млн, однако итальянцев это не устроило. Отмечается, что «Интер» просит за камерунского голкипера не менее € 60 млн. Также сообщается, что стороны могут сойтись на компенсации в размере € 50 млн.

За «Интер» Андре Онана играет с лета 2022 года. К «нерадзурри» камерунец присоединился на правах свободного агента, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».

В минувшем сезоне Онана в 41 матче во всех турнирах пропустил 36 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». Его контракт с «Интером» рассчитан до 2027 года.