«Интер» может приобрести голкипера «Аталанты» на замену Онана

«Манчестер Юнайтед» сохраняет оптимизм относительно вопроса о трансфере голкипера «Интера» Андре Онана. Футболист близок к уходу из итальянского клуба. Миланская команда ищет замену вратарю и одной из кандидатур является голкипер «Аталанты» Марко Карнесекки, сообщает Football Italia.
Предыдущий сезон Карнесекки провёл в аренде в «Кремонезе» и 30 июня вернулся в «Аталанту». 23-летний итальянский голкипер порталом Transfermarkt оценивается в € 13 млн. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение миланскому «Интеру» по трансферу голкипера Андре Онана, однако оно было отклонено.В минувшем сезоне Онана в 41 матче во всех турнирах пропустил 36 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». Его контракт с «Интером» рассчитан до 2027 года.
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