«Интер» готов предложить «Челси» € 30 млн за трансфер Лукаку

В ближайшие дни «Интер» сделает официальное предложение «Челси» по трансферу нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, «нерадзури» предложат за 30-летнего форварда € 30 млн. На этой неделе «Интер» и «Челси» проведут очередной раунд переговоров в формате видеоконференции.
В минувшем сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. Срок соглашения истёк, но «нерадзурри» хотят продлить сотрудничество с Ромелу.
В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Лукаку принял участие в 25 матчах, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач. Вместе с «Интером» бельгиец дошёл до финала Лиги чемпионов, где итальянцы проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:1. В итальянском чемпионате «Интер» занял третье место.
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