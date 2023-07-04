Андрей Шевченко: у Мудрика есть всё, чтобы показать себя в АПЛ

Бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко прокомментировал перспективы украинского вингера Михаила Мудрика в лондонском клубе.

«Думаю, что у Мудрика есть всё, чтобы показать свои способности, ему просто нужно быть терпеливым и уcердно работать, чтобы получить свой шанс. АПЛ – очень конкурентный чемпионат, это одна из лучших лиг мира.

Сумма, которую за него заплатили, является дополнительным давлением. Но я не думаю, что эти деньги делают вас лучше как футболиста, это всего лишь дополнительное давление», — приводит слова Шевченко talkSPORT.

Мудрик перешёл в «Челси» в январе этого года за € 70 + 30 (бонусы) млн. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 17 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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