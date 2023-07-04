Маурисио Почеттино: в последние 10-15 лет «Челси» – лучшая команда Англии

Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от начала работы в клубе.
«Я думаю, культура побед важна. В последние 10, 12, 15 лет «Челси» – лучшая команда Англии. Я очень хорошо знаю АПЛ и культуру «Челси». Думаю, наши болельщики рады снова оказаться на пути попыток победить.
Конечно, мы в восторге. Мы рады работать с очень молодой командой, с другим подходом, чем в прошлом. Но я думаю, что мы все понимаем, что должны очень много работать и создать очень хорошую атмосферу на тренировках, чтобы построить успех для команды в ближайшие несколько лет.
С самого начала владельцы и спортивные директора были очень чёткими относительно проекта. Мы рады присоединиться к нему», — приводит слова Почеттино официальный сайт лондонского клуба.
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