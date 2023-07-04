Иньеста прокомментировал прощальный матч за «Виссел Кобе»

Испанский полузащитник Андрес Иньеста в начале июля сыграл свой последний матч за «Виссел Кобе» в японской Джей-лиге. 39-летний футболист вышел в стартовом составе на игру с «Хоккайдо Консадоле Саппоро» (1:1). Иньеста был заменён на 56-й минуте встречи. В социальной сети Иньеста поделился эмоциями от матча и перформанса со стороны фанатов.

«Благодарен за всю любовь, это было что-то чудесное. Всем спасибо за эти незабываемые моменты. Это день превзошёл все ожидания. Вечная благодарность», — написал Иньеста на своей страничке.

На прощальном матче испанца был аншлаг – на стадион «Ноевир» пришли 30 тыс. болельщиков. Они выложили на трибунах изображение испанца в футболке «Виссел Кобе» с восьмым номером, а также держали плакаты со словами благодарности Иньесте.

За пять с половиной лет выступлений испанца лучшим результатом «Виссел Кобе» в Джей-лиге стало третье место в сезоне-2021. При этом в 2019 году клуб завоевал свой первый трофей – Кубок Императора.

Иньеста не собирается завершать карьеру и, по слухам, может продолжить выступления в Европе или Южной Америке.