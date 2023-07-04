Аршавин считает, что Вендел мог бы воспользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о ситуации с бразильцем Венделом в команде. Полузащитнику разрешили искать новый клуб.
«Отношение в клубе к Венделу? Думаю, в нашем клубе прекрасно относятся ко всем, особенно к бразильцам (смеётся), да и вообще ко всем легионерам. Это повелось ещё с начала нулевых, да и в нашей стране к ним относятся с пиететом. Ситуация с Венделом непростая, он хороший игрок. Могу только повторить слова Семака, что клуб открыт к предложениям.
Скорее всего, если бы был пункт о прерывании контракта, он бы сработал, но ситуация другая. Думаю, это понимают и агенты Вендела, поэтому успешно сотрудничают с «Зенитом». Думаю, найдут решение, которое устроит и клуб, и их», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале «#ТакойФутбол».
- 4 июля 2023
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