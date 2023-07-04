Аршавин — о тренерской карьере: пока меня устраивает момент, когда стал офисной крысой
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, почему пока не думает о возможности работы тренером.
«Тренерский опыт? Пока меня всё устраивает. Даже была заготовка на 1 июля. Если бы меня спросили, как мне работается в «Зенита», ответил бы, что кайфую. Мне это легко даётся, мне это интересно, с радостью хожу на работу. Конечно, возникают сложные ситуации, но испытываю кайф. Меня полностью устраивает тот срок, когда я завершил карьеру в «Кайрате» и стал «офисной крысой» (смеётся)», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Такой Футбол».
42-летний Аршавин работает в «Зените» с марта 2019 года. В бытность игрока нападающий выступал за команду более 12 лет.
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