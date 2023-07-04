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Килиан Мбаппе потеряет сотни миллионов евро, если перейдёт в мадридский «Реал» в 2023 году

Килиан Мбаппе потеряет сотни миллионов евро, если перейдёт в мадридский «Реал» в 2023 году
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе недополучит несколько сотен миллионов евро, если летом 2023 года решит перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает Sports Zone в «Твиттере».

Что точно потеряет Мбаппе при переходе этим летом:

1) € 80 млн, предусмотренные ему за лояльность в «ПСЖ»
2) € 150 млн, которые «Реал» был готов выплатить Мбаппе летом 2022 года в качестве подписного бонуса. Клуб не осилит и сумму трансфера, и «подъёмные»
3) € 72 млн — зарплату, которую сейчас Килиан получает в «ПСЖ». «Реал» не собирается платить такую сумму.

Сообщается, что если игрок перейдёт сейчас, то «Реал» в качестве подписного бонуса предложит не более € 50 млн. Зарплата Мбаппе не превысит € 40 млн.

Вембаньяма встретился с Мбаппе. Видеоролик:

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