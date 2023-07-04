«Турция — не Европа». Тренер ЦСКА Фоменко высказался о возможном уходе Чалова
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Ассистент главного тренера ЦСКА Олег Фоменко высказался о возможном уходе из команды нападающего Фёдора Чалова. Ранее в СМИ появлялись слухи об интересе к российскому форварду со стороны клубов из Турции.
«Чалова связывают с турецкими клубами? Если хочешь уехать в Турцию ради Лиги чемпионов — один момент. Но Турция по мне — не Европа. Когда говорим про Европу — подразумеваем европейские чемпионаты: Германия, Франция, Италия, Англия и Испания. Остальное — плюс-минус.
В Турции неплохие легионеры? Они туда чаще доигрывать едут. В самом расцвете сил туда, как правило, не переходят. Как и к нам в своё время шли доигрывать и заработать. Мы рядом с турками в этом плане были. Едут на заходе, за деньги», — приводит слова Олега Фоменко Sport24.
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