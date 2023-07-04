Деспотович: Слуцкий — на 70% девушка, на 30% — мужчина. Считайте, это моя бывшая

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович высказался о своём уходе из клуба из-за испортившихся отношений с тогдашним тренером казанцев Леонидом Слуцким. По словам футболиста, в Слуцком больше женского, чем мужского.
«В какой момент испортились отношения со Слуцким и Яровинским? Когда мне перестали давать игровое время. Но я не потерял веру в себя.
Есть ли обида на «Рубин»? Нет, потому что их [Слуцкого и Яровинского] уволили. Когда это произошло, я открыл шампанское. По статистике до моего прихода они едва удерживались в РПЛ, а со мной заняли четвёртое место. Лучший футболист за полтора года — и уходит без причины. О чём тут говорить?
Яровинский — это человек, которому улыбаешься в лицо, но хорошо о нём не думаешь. Он поступает так же. Вот такие у нас отношения. А о Слуцком я ничего плохого не говорил — а они со мной поступили как девочки. В Слуцком вообще больше женского, чем мужского.
Я правду сказал и не боюсь её. Правда — самая обидная вещь. Я не обманываю. Есть люди, которые могут это подтвердить. Слуцкий — это на 70% девушка, 30% — мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла», — приводит слова Деспотовича Sport24.
- 4 июля 2023
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