Деспотович: в Сербии очень любят русских, это было и будет всегда

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович высказался о дружбе российского и сербского народов. Также он объяснил, почему остался в России в период, когда многие легионеры уехали из страны.

«Русские и сербы – братья навек? Это так и есть. Сербия — одна из редких стран, которая поддерживает Россию во всём, и так будет всегда. Вот сейчас я отдыхаю дома, в Сербии, в маленькой деревне — и даже тут пару домов купили русские, ха-ха.

Изменилось ли отношение к Путину за полтора года? Нет. В Сербии очень любят русских. Это было и будет всегда.

Все испугались [политического] конфликта. Легионеры, которых так любил Слуцкий, покинули его сразу при первой возможности. Ему показали, кто есть кто. А я остался в России и, если надо, буду здесь до конца. Я не испугался, потому что мы в Сербии привыкли с этим жить. У нас никогда не бывает спокойно», — приводит слова Деспотовича Sport24.