Полузащитник «Зенита» Ерохин оценил инициативу клуба создать медиафутбольную команду

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался об идее руководителей клуба создать медиафутбольную команду.

«Напрямую не слежу за медиафутболом, косвенно попадаются новости. Я думаю, что как минимум будет интересно. Медиафутбол — развивающееся направление. Это шаг для того, чтобы подключить молодое поколение. Думаю, что это хорошо. Кого хотел бы увидеть в команде? Насколько я знаю, в медиафутболе много бывших профессиональных футболистов играет. Было бы интересно посмотреть действительно на медийных ребят», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что своя медиакоманда есть у ряда клубов России, в том числе и «Спартака». Она называется «Народная команда».