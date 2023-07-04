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Полузащитник «Зенита» Ерохин оценил инициативу клуба создать медиафутбольную команду

Полузащитник «Зенита» Ерохин оценил инициативу клуба создать медиафутбольную команду
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался об идее руководителей клуба создать медиафутбольную команду.

«Напрямую не слежу за медиафутболом, косвенно попадаются новости. Я думаю, что как минимум будет интересно. Медиафутбол — развивающееся направление. Это шаг для того, чтобы подключить молодое поколение. Думаю, что это хорошо. Кого хотел бы увидеть в команде? Насколько я знаю, в медиафутболе много бывших профессиональных футболистов играет. Было бы интересно посмотреть действительно на медийных ребят», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что своя медиакоманда есть у ряда клубов России, в том числе и «Спартака». Она называется «Народная команда».

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