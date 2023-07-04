Кузнецов: ЦСКА нужны быстрый забивной нападающий и опытный защитник

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением, на какие позиции армейской команде требуется усиление. По мнению Кузнецова, ЦСКА нужен быстрый забивной нападающий и опытный защитник.

«ЦСКА нужен быстрый забивной нападающий. Также нужен ещё один опытный центральный защитник. Очень много было слухов об уходе Дивеева. Его в Италию звали, к этому надо быть готовыми. Нужны быстрые и мобильные крайние защитники, которые хороши и в подыгрыше, и в отборе.

Не помешает игрок средней линии. Есть Зделар и Мендес, они хороши в подыгрыше и в отборе, но нужен хавбек, который может обострять и забивать. Если мы посмотрим статистику Саши и Виктора, то мы не будем в восторге от их коэффициента полезных действий в атаке, но они очень хорошие и качественные футболисты в обороне.

Да, в нашем чемпионате есть хорошие быстрые нападающие – Пиняев, Сергеев, но они уже заняты. Надо искать хороших игроков в постсоветском пространстве. Это вопрос к селекционной службе клуба, но такие игроки есть. Можно просматривать футболистов из Сербии, Болгарии, Южной Америки», – приводит слова Кузнецова Metaratings.