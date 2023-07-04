Женская сборная России по футболу проиграла Китаю во втором товарищеском матче

Сегодня, 4 июля, женская сборная России по футболу провела второй товарищеский матч с национальной командой Китая. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу китаянок.

Счёт в матче открыла сборная Китая, но в конце первого тайма Вероника Куропаткина сравняла счет. Во второй половине игры российские футболистки пропустили второй гол. В концовке игры сборная России могла сравнять счёт, но подвела реализация голевых моментов. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу китаянок.

Напомним, женская сборная России по футболу отправилась на сбор в Китае в конце июня. Базируется команда Юрия Красножана в городе Циндао, там она пробудет с 26 июня по 6 июля. Было запланировано проведение двух матчей со сборной Китая. Первый матч состоялся 1 июля, россиянки уступили со счётом 0:1.