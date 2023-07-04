Газзаев: ЦСКА нужно было сделать всё возможное, чтобы вернуть Фернандеса

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что московский клуб не сумел договориться с «Интернасьоналом» о досрочном прекращении аренды защитника Марио Фернандеса.

«Мы знаем Марио как очень высококлассного игрока… Почему не вернули – вопрос к руководству ЦСКА. ЦСКА нужно было сделать всё возможное для возвращения Марио, потому что такой игрок был крайне важен не только с точки зрения своего мастерства, но и за счёт своего авторитета. Это игрок высокого уровня, который, безусловно, принёс бы существенную помощь ЦСКА», — приводит слова Газзаева «Спорт день за днём».

32-летний Марио Фернандес будет числиться игроком бразильского клуба до декабря 2023 года. Он расторг контракт в одиночном порядке в апреле, но «Интернасьонал» должен получить выплату, если ЦСКА захочет его вернуть досрочно.