Газзаев: ЦСКА нужно было сделать всё возможное, чтобы вернуть Фернандеса

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что московский клуб не сумел договориться с «Интернасьоналом» о досрочном прекращении аренды защитника Марио Фернандеса.
«Мы знаем Марио как очень высококлассного игрока… Почему не вернули – вопрос к руководству ЦСКА. ЦСКА нужно было сделать всё возможное для возвращения Марио, потому что такой игрок был крайне важен не только с точки зрения своего мастерства, но и за счёт своего авторитета. Это игрок высокого уровня, который, безусловно, принёс бы существенную помощь ЦСКА», — приводит слова Газзаева «Спорт день за днём».
32-летний Марио Фернандес будет числиться игроком бразильского клуба до декабря 2023 года. Он расторг контракт в одиночном порядке в апреле, но «Интернасьонал» должен получить выплату, если ЦСКА захочет его вернуть досрочно.
- 4 июля 2023
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