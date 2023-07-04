Дмитрий Живоглядов объяснил, почему решил перейти в «Пари НН»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов прокомментировал свой переход в команду на правах свободного агента.
«Желание главного тренера, чтобы я оказался в команде, сыграло большую роль. Мы пообщались, у него была сильная заинтересованность, так что я долго не размышлял над переходом.
О предложениях других клубов сейчас не стоит говорить. Всё, что было до – уже история. Я являюсь игроком нижегородской команды, и все мысли только о ней.
Ожидания, конечно, должны быть самые высокие. Хочется, чтобы это был новый этап не только в моей карьере, но и для нижегородского футбола. Нам надо хорошо подготовиться, чтобы войти в сезон полными сил и провести его намного лучше, чем предыдущий. Ребята мне сказали, что в Нижнем Новгороде очень любят футбол – постараемся набрать как можно больше очков и радовать болельщиков. Хочется, чтобы они наслаждались нашей игрой», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 4 июля 2023
-
14:23
-
14:19
-
13:46
-
13:34
-
13:31
-
13:23
-
13:23
-
13:18
-
13:11
-
13:00
-
12:47
-
12:32
-
12:31
-
12:28
-
12:22
-
12:22
-
12:05
-
11:46
-
11:40
-
11:37
-
11:26
-
11:11
-
11:06
-
11:01
-
10:59
-
10:57
-
10:46
-
10:42
-
10:14
-
10:11
-
10:09
-
10:06
-
09:59
-
09:50
-
09:45