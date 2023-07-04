Дмитрий Живоглядов объяснил, почему решил перейти в «Пари НН»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов прокомментировал свой переход в команду на правах свободного агента.

«Желание главного тренера, чтобы я оказался в команде, сыграло большую роль. Мы пообщались, у него была сильная заинтересованность, так что я долго не размышлял над переходом.

О предложениях других клубов сейчас не стоит говорить. Всё, что было до – уже история. Я являюсь игроком нижегородской команды, и все мысли только о ней.

Ожидания, конечно, должны быть самые высокие. Хочется, чтобы это был новый этап не только в моей карьере, но и для нижегородского футбола. Нам надо хорошо подготовиться, чтобы войти в сезон полными сил и провести его намного лучше, чем предыдущий. Ребята мне сказали, что в Нижнем Новгороде очень любят футбол – постараемся набрать как можно больше очков и радовать болельщиков. Хочется, чтобы они наслаждались нашей игрой», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.