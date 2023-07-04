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Игрок «Зенита» Адамов: у Кузяева есть все качества, чтобы играть в Европе

Игрок «Зенита» Адамов: у Кузяева есть все качества, чтобы играть в Европе
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23-летний российский защитник «Зенита» Арсен Адамов отреагировал на слухи о возможном переезде Далера Кузяева в зарубежный чемпионат. В СМИ появлялась информация о возможном переходе россиянина в «Бешикташ».

«Далер давно хотел играть в Европе. Все качества, чтобы играть в Европе, у него точно есть. Дай бог, чтобы у него всё получилось. Мы только будем рады за него, если он попадёт в хорошую команду, потому что Далер и как человек, и как игрок великолепен», — приводит слова Адамова Metaratings.

Кузяев минувший сезон отыграл в составе «Зенита», где в 35 матчах забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с командой из Санкт-Петербурга, где он выступал шесть лет, истёк 30 июня. В «Зените» не исключают, что Кузяев вернётся, если не найдёт себе команду в Европе.

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