Георгий Джикия объяснил, почему тренируется в защитной маске

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу своих тренировок в маске.
«Почему я тренируюсь в маске? Сделал операцию, какое-то время придётся в ней походить, потренироваться. Ничего страшного, благодаря вашим переживаниям и заботе всё будет отлично. Никогда не болейте, а если болеете, то только за «Спартак», — сказал Джикия в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».
Фото: ФК «Спартак»
29-летний Джикия выступает за «Спартак» с конца 2016 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 30 матчах, отметившись двумя результативными передачами. Соглашение с футболистом истекает по окончании сезона-2023/2024.
В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место в Российской Премьер-Лиге. Команду тренирует Гильермо Абаскаль.
- 4 июля 2023
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