«КАМАЗ» объявил о подписании игрока медийной команды 2DROTS

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Футбольный клуб «КАМАЗ» объявил о подписании контракта с Борисом Фартуной, который известен по выступлениям за медийную команду 2DROTS.

«Борис Фартуна — футболист ФК «КАМАЗ». Состав нашей команды пополнил футболист, который известен всем поклонникам медиафутбола. Экс-игрок 2DROTS Боря Фартуна подписал контракт с нашим клубом. Добро пожаловать, Боря», — сообщается в клубном телеграм-канале «КАМАЗа».

Напомним, медиаклубы «Родина Медиа» и 2DROTS примут участие в Фонбет Кубке России в предстоящем сезоне. Также в турнире выступит «Амкал», который занял в Медиалиге третье место.

В предыдущем сезоне «Амкал» добрался до стадии 1/64 финала Кубка России, где проиграл санкт-петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти). 2DROTS выбыл на стадии 1/128 финала, уступив ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 по пенальти).