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ЦСКА объявил состав на товарищескую игру с «Нефтехимиком»

ЦСКА объявил состав на товарищескую игру с «Нефтехимиком»
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Сегодня, 4 июля, состоится товарищеский матч ПФК ЦСКА и «Нефтехимика». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

ЦСКА объявил стартовый состав на товарищескую игру с «Нефтехимиком»: Акинфеев, Гаич, Дивеев, Роша, Агапов, Набабкин, Зделар, Мухин, Ермаков, Чалов, Заболотный

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Бесяев, Лукин, Глебов, Бандикян, Носков, Кисляк, Мендес, Арбузов, Карраскаль, Яковлев, Голыбин, Прокофьев, Рядно.

Напомним, ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Фонбет Кубок России и финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге. Новый сезон для армейцев начнётся 15 июля — именно в этот день состоится игра за Суперкубок России с «Зенитом».

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